पैन कार्ड से लेकर वसीयत तक... बड़े काम के हैं ये जरूरी दस्तावेज

नई दिल्ली: Essential Instruments or Important Documents: इंसान जीवन भर मेहनत कर अपने बच्चों और परिवार के लिए विरासत (How to Make a Will) छोड़ता आया है, ताकि घर के मुखिया या कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु के बाद परिवार के किसी भी व्यक्ति को आर्थिक चुनौतियों का सामना न करना पड़े। लेकिन विरासत में मिली संपत्ति को लेकर अक्सर पारिवारिक विवाद देखने को मिलते हैं। यह विवाद सिर्फ सामान्य परिवारों में ही नहीं बल्कि कई हाइप्रोफ़ाइल परिवारों में भी होता आया है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कई लोग दूरदर्शिता दर्शाते हुए अपने जीते-जी वसीयत यानि विल बनाते हैं, ताकि भविष्य में उनके बच्चे या परिवार के लोग संपत्ति को लेकर आपस में न लड़ें।

वसीयत भारत में एक ऐसा आम शब्द है जिसका इस्तेमाल संपति के संबंध में किया जाता है। अंग्रेजी में वसीयत को विल (Will) कहा जाता है। यह एक ऐसा वैधानिक दस्तावेज है, जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके संपत्ति का उत्तराधिकार तय करता है।

भारतीय संविधान में वसीयत संबंधी प्रावधानों के तहत चल एवं अचल दोनों संपत्ति की वसीयत की जा सकती है। अचल संपत्ति में भूमि मकान मुख्य होता है, जबकि चल संपत्ति में, नकद, कोई वाहन, पशु इत्यादि होते हैं।