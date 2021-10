Business Idea: बिना इन्वेस्टमेंट फ्री में कोई भी व्यक्ति शुरू कर सकता है ये बिजनेस, अच्छी-खासी होगी आमदनी

शुरू करें आधार कार्ड फ्रेंचाइजी

आधार कार्ड फ्रेंचाइजी (Aadhar card franchise) एक कारोबार के तौर पर बेहतर विकल्प बन रहा है। हर भारतीय नागरिक यह कारोबार कर सकता है। यदि आप भी अपने एरिया में आधार कार्ड की फ्रेंचाइजी (how to get Aadhar card franchise?) खोलना चाहते हैं, तो हम आज उसका पूरा प्रोसस (Business Idea) आपको बताने जा रहे हैं।

अगर आप आधार कार्ड की फ्रेचाइजी (how to get Aadhar card franchise?) लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको UIDAI द्वारा आयोजित एक पेपर पास करना होगा। इसके बाद सर्विस सेंटर खोलने का लाइसेंस (Aadhar card franchise) दिया जाएगा। जब आप परीक्षा पास कर लेंगे तो आपको आधार एनरॉलमेंट नंबर और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना होता है। इसके बाद कॉमन सर्विस सेंटर से रजिस्ट्रेशन कराना होगा।