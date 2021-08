Credit Score Improve: अच्छा नहीं है क्रेडिट स्कोर तो नहीं मिलेगा लोन, ये टिप्स अपनाकर करें सुधार

नई दिल्ली | Credit Score Improvement: कोरोनाकाल और लॉकडाउन के कारण कई लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा तो कई को सैलरी के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लिहाजा कइयों ने बैंक की ओर रुख किया कि लोन लेकर घर खर्ज और जरूरी चीजों से निजात पा सकें। लेकिन बैंकों ने भी बेचारों के अरमानों पर पानी फेरते हुए लोन देने से माना कर दिया। कारण था क्रेडिट स्कोर (How to Improve Your Credit Score) का कम होना।