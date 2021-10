फैशन इंडस्ट्री में बनाना चाहते हैं करियर? तो यह हैं आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन्स

कुछ प्रमुख जॉब प्रोफाइल्स की बात करें तो फैशन फोटोग्राफर और फैशन डिजाइनर (How to Became a Fashion Designer) की मांग हमेशा इंडस्ट्री में बनी हुई है। इन दोनों जॉब प्रोफाइल में कमाई भी करोड़ों तक हो सकती है।

फैशन फोटोग्राफर

फैशन के साथ ही फोटोग्राफी में दिलचस्पी रखने वालों के लिए फैशन फोटोग्राफी (How to Became a Fashion Designer) एक बेहतरीन करियर ऑप्शन है। फैशन फोटोग्राफर्स चाहे तो फैशन फर्म के काम कर सकते हैं, या फिर फ्रीलांसिंग फैशन प्रोजेक्ट्स में भी अच्छी संभावना है।

फैशन फोटोग्राफर (How to Became a Fashion Designer) आमतौर पर 40 हजार से 80 हजार रुपये प्रति माह का सैलरी आसानी से पा सकते हैं। एक बार पहचान बन जाने के बाद फैशन फोटोग्राफर्स 1.5 करोड़ रुपए सालाना तक कमा सकते हैं।