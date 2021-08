CNG Pump Dealership: खाली पड़ी जमीन पर खोले CNG पंप... होगी लाखों की कमाई, ऐसे करें आवेदन

दरअसल, पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतें और प्रदूषण के बीच सीएनजी कारों (CNG car) और इलैक्ट्रिक कारों (Electric Cars) की डिमांड बढ़ रही है। ऐसे में अवंतिका (Aavantika Gas Ltd) कई शहरों नए सीएनजी पंप (CNG Pump Dealership) खोल रही है, जिसके लिए कंपनी ने आवेदन मांगे हैं।

अगर आप भी अपना बिज़नस शुरू (Start own Business) करने चाहते हैं तो यह एक सुनहरा अवसर (How to Open a CNG Pump) है, जिससे आप हर महीने लाखों की कमाई (Earn money) कर सकते हैं।