Career Tips: अपने करियर को दे सपनों की उड़ान, एयर होस्टेस बनकर लाखों में कमाएं

Career Tips: Air Hostess Kaise Bane| How to Become Air Hostess एयर होस्टेस बनकर लाखों में कमाएं

Sachin Gautam Carrer Tips: कोरोना काल के बाद एक बार फिर से एविएशन इंडस्ट्री रफ्तार पकड़ने लगी है। दुनिया भर में एविएशन सेक्टर (Air Hostess Kaise bane) से जुड़ने के लिए युवाओं में खासा क्रेज रहता है। लेकिन, एयर होस्टेस बनने (how to become air hostess) का सपना आजकल हर लड़की देखती है। यह ऐसा करियर है, जिसमें अच्छा पैसा भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि यह काम सिर्फ लड़कियों तक सीमित है, लड़के भी फ्लाइट स्टीवर्ड के रूप में वही काम करते हैं, जो लड़कियां एयर होस्टेस (Air Hostess Kaise bane) के तौर पर करती हैं। एक एयर होस्टेस का काम यात्रियों के चढ़ने से पहले और उनके उतरने के बाद पूरी फ्लाइट चेक करने का होता है। इसके साथ ही एयर होस्टेस (how to become air hostess) को यात्रियों की जरूरतों का ख्याल रखना होता है। साथ ही यह भी देखना होता है कि फ्लाइट में इमरजेंसी चिकित्सा किट उपलब्ध है या नहीं। एयर होस्टेस (Air Hostess Kaise bane) का काम वैसे भी जिम्मेदारियों से भरा होता है। उन्हें यात्रियों के चढ़ने पर उनका स्वागत करना, उन्हें उनकी सीट के बारे में बताना, उड़ान नियमों के बारे में बताना, जरूरी जानकारी देना, फ्लाइट के साथ किसी तरह की दुर्घटना हो जाने पर उन्हें कैसे बाहर निकलना है और फ्लाइट में रखे सामान को कैसे यूज करना है, उड़ान के समय किसी भी तरह की इमरजेंसी होने पर उसे मैनेज करना आदि सभी काम एयर होस्टेस (how to become air hostess) के जिम्मे होते हैं। इन सब कामों के लिए इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। कैसे बन सकते हैं एयर होस्टेस एयर होस्टेस (Air Hostess Kaise bane) बनने के लिए उम्मीदवार का कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है। जबकि इंटरनेशनल एयरलाइंस में काम करने के लिए ग्रेजुएशन अनिवार्य है। इसके साथ ही महिला कैंडिडेट (how to become air hostess) की लंबाई 157 सेमी, जबकि पुरुष उम्मीदवार की हाइट 170 सेमी होनी चाहिए। साथ ही उम्मीदवार को तैरना आना चाहिए और उसके शरीर पर कोई टैटू नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट के चेहरे पर मुंहासे या दाग-धब्बे नहीं होने चाहिए। करें ये कोर्स भारत में आज के वक्त में कई इंस्टिट्यूट हैं, जहां एयर होस्टेस (Air Hostess Kaise bane) बनने के लिए कोर्स कराए जाते हैं। यहां थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। एयर होस्टेस (how to become air hostess) बनने के लिए सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री तीनों तरह के कोर्स उपलब्ध हैं।