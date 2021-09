Caste Certificate: कैसे बनवाएं जाति प्रमाण पत्र और क्या हैं इसके फायदे? जानें पूरी डिटेल

जाति प्रमाण के फायदे (Benefits of Caste Certificate)

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंध रखते वाले व्यक्ति को सरकारी योजनाओं और आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए जाति प्रमाण पत्र जरूरी है। रोजगार में आरक्षण, शुल्क माफी, छात्रवृत्ति, सब्सिडी, कुछ नौकरियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट, आवास और स्वरोजगार योजनाएं, आवासीय का आवंटन, पट्टा आवंटन और चुनाव (एक उम्मीदवार के रूप में) समेत कई जगहों पर जाति प्रमाण पत्र बेहद काम आता है।

जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन (How to Apply for Caste Certificate)

भारत जैसे बड़े देश में कई दबे-कुचले समुदाय और पिछड़ी जातियां हैं। इसलिए SC (अनुसूचित जाति), ST (अनुसूचित जनजाति), BC (पिछड़ा वर्ग) और OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिए आवेदन प्रक्रिया भी अलग है। कुछ राज्य इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की अनुमति देते हैं।