बैंक ऑफ महाराष्ट्र में निकली इस पद पर जॉब, आवेदन आज से शुरू

बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा जारी नोटिफिकेशन (Bank of Maharashtra Recruitment 2021) के अनुसार, स्पेशलिस्ट ऑफिसर के कुल 190 रिक्त पदों पर यह भर्तियां होंगी। इच्छुक अभ्यार्थी बैंक ऑफ महाराष्ट्र की वेबसाइट - bankofmaharashtra.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 19 सितंबर तक चलेगी। इसी दिन तक फीस भी जमा करनी होगी। हालांकि, नोटिफिकेशन में परीक्षा और एडमिट कार्ड जारी करने की तारीख के बारे में जानकारी नहीं दी गई है।

वैकेंसी डीटेल्स

नोटिफिकेशन के अनुसार, कुल 190 रिक्त पदों पर भर्तियां होंगी। इसमें एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के 100, सिक्योरिटी ऑफिसर (Bank of Maharashtra Recruitment 2021) के 10, लॉ ऑफिसर के 10, पर्सनल ऑफिसर के 10, विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर के 12 समेत कई पदों पर भर्तियां होंगी। अनारिक्ष वर्ग के उम्मीदवारों के लिए इनमें 93 सीटें होंगी। जबकि, ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 18, ओबीसी के लिए 46, एससी के लिए 24 और एसटी के लिए 9 सीटें सुरक्षित रखी गई हैं।

कैसे करें आवेदन

बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा जारी भर्ती (Bank of Maharashtra Recruitment 2021) में हिस्सा लेने के इच्छुक उम्मीदवारों को सबसे पहले फिशियल वेबसाइट bankofmaharashtra.in पर जाना होगा। यहां होमपेज पर Recruitment का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर क्लिक करें। इसके बाद Career in BOM पर जाएं।

इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आवेदक को RECRUITMENT OF SPECIALIST OFFICERS IN SCALE I & II के लिंक दिखेगा, जिसपर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। यहां अपनी आईडी रजिस्टर करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म (Bank of Maharashtra Recruitment 2021) भर सकते हैं। अंत में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद फीस भरें।

कितनी है आवेदन फीस

बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी इस वैकेंसी (Bank of Maharashtra Recruitment 2021) में सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 1180 रुपए, जबकि एससी-एसटी वर्ग के आवेदकों के लिए 118 रुपए आवेदन शुल्क तय किया गया है। फीस का भुगतान डेबिट, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए ऑनलाइन किया जा सकता है।